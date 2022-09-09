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Госстат оценил падение экономики Украины во время войны

Фото: экономика Украины во время войны сократилась на треть (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2022 года. Экономика упала на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

В то же время, по сравнению со I кварталом 2022 года (с учетом сезонного фактора) падение составило 19,1%.

По оценке Госстата, ВВП I квартале наблюдалось падение ВВП на 15,1%.

Напомним, по базовому прогнозу НБУ, обнародованному в июле, экономика Украины сократится на треть в 2022 году и лишь частично нивелирует потери в 2023-2024 годах. В 2023 году ожидается рост на 5,5%, в 2024 году - на 4,9%.

Министерство экономики Украины прогнозирует падение ВВП в 2022 году на 33,2%.

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году на 40%. И перспективы восстановления пока неясны.

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