Госстат оценил падение экономики Украины во время войны

Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2022 года. Экономика упала на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

В то же время, по сравнению со I кварталом 2022 года (с учетом сезонного фактора) падение составило 19,1%.

Напомним, по базовому прогнозу НБУ, обнародованному в июле, экономика Украины сократится на треть в 2022 году и лишь частично нивелирует потери в 2023-2024 годах. В 2023 году ожидается рост на 5,5%, в 2024 году - на 4,9%.

Министерство экономики Украины прогнозирует падение ВВП в 2022 году на 33,2%.

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году на 40%. И перспективы восстановления пока неясны.