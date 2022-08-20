Как война скажется на экономике Украины: прогноз S&P

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году на 40%. Перспективы восстановления пока неясны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление агентства.

Как отмечается в сообщении, первые шесть месяцев войны нанесли тяжелый урон украинской экономике и обществу. Около одной пятой производственных мощностей Украины и большая часть ее морских портов в настоящее время расположены в районах, оккупированных или заблокированных российскими военными.

"Существует большая степень неопределенности относительно того, как может развиваться конфликт, но в настоящее время мы видим ограниченные перспективы его разрешения", - говорится в обзоре агентства.

По оценкам S&P, реальный ВВП Украины сократится на 40% в 2022 году из-за падения экспорта, потребления и инвестиций.

"Учитывая существенный ущерб физическому и человеческому капиталу, среднесрочные перспективы роста Украины неопределенны и зависят от восстановления определенного уровня территориальной целостности и доступа к Черному морю, наряду со значительными усилиями по восстановлению", - пишут аналитики S&P.