Как война скажется на экономике Украины: прогноз S&P
Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году на 40%. Перспективы восстановления пока неясны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление агентства.
Как отмечается в сообщении, первые шесть месяцев войны нанесли тяжелый урон украинской экономике и обществу. Около одной пятой производственных мощностей Украины и большая часть ее морских портов в настоящее время расположены в районах, оккупированных или заблокированных российскими военными.
"Существует большая степень неопределенности относительно того, как может развиваться конфликт, но в настоящее время мы видим ограниченные перспективы его разрешения", - говорится в обзоре агентства.
По оценкам S&P, реальный ВВП Украины сократится на 40% в 2022 году из-за падения экспорта, потребления и инвестиций.
"Учитывая существенный ущерб физическому и человеческому капиталу, среднесрочные перспективы роста Украины неопределенны и зависят от восстановления определенного уровня территориальной целостности и доступа к Черному морю, наряду со значительными усилиями по восстановлению", - пишут аналитики S&P.
Напомним, по базовому прогнозу НБУ, обнародованному в июле, экономика Украины сократится на треть в 2022 году и лишь частично нивелирует потери в 2023-2024 годах. В 2023 году ожидается рост на 5,5%, в 2024 году - на 4,9%.