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НБУ оценил потери экономики Украины с начала войны

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Украина, Пятница 29 июля 2022 13:54
НБУ оценил потери экономики Украины с начала войны Фото: НБУ прогнозирует падение ВВП Украины на 33% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Полномасштабное нападение России привело к резкому снижению экономической активности в Украине. Экономика Украины сократится на треть в 2022 году и лишь частично нивелирует потери в 2023-2024 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2022 года).

Как отмечается в отчете, в начале войны треть предприятий остановила деятельность. Причины этого - физические разрушения и временная оккупация ряда территорий нескольких областей, высокий уровень неопределенности и рисков, расторжение логистических и производственных связей, вынужденная массовая миграция населения.

В результате в марте ВВП стремительно упал, что обусловило его снижение по итогам I квартала на 15,1% г/г в соответствии с оперативной оценкой Госстата.

В то же время с апреля экономическая активность начала оживляться, бизнес и население медленно адаптировались к новым условиям деятельности. Этому способствовало также освобождение северных областей и уменьшение количества регионов с активными боевыми действиями.

По оперативным опросам НБУ, в конце весны не работало лишь 14% предприятий. Впрочем, загруженность мощностей работающего бизнеса оставалась значительно ниже довоенного уровня. В результате по итогам II квартала, по оценкам НБУ, падение экономики было близким к 40% г/г.

"Боевые действия на востоке и юге, разрушение инфраструктуры в других регионах, блокада морских портов и низкий спрос в большинстве секторов будут сдерживать восстановление экономики и в последующие месяцы", - говорится в обзоре.

По оценкам НБУ, значительный вклад в падение ВВП будут иметь снижение активности в сельском хозяйстве из-за временной оккупации и минирования земель, потери техники и элеваторов, а также иногда несвоевременная и недостаточная обработка земель удобрениями и средствами защиты растений. В результате в этом году экономика сократится на треть.

В последующие годы ожидается умеренное восстановление потребительского спроса, налаживание технологических и логистических процессов, оживление инвестиционной деятельности, в том числе благодаря перспективам евроинтеграции Украины.

"Впрочем, учитывая значительные потери производственного и человеческого потенциала, а также все еще высокие риски безопасности, темпы восстановления экономики Украины в 2023-2024 годах составит около 5-6% в год", - говорится в обзоре.

НБУ оценил потери экономики Украины с начала войны

По оценкам НБУ, падение ВВП Украины в 2022 году составит: I квартал -15,1%, II квартал -39,3%, III квартал -37,5%, IV квартал -37,5%. Падение за год составит 33,4%.

В I квартале 2023 года также ожидается падение на 19,0%, после чего начнется постепенное восстановление.

В 2023 году ожидается рост на 5,5%, в 2024 году - на 4,9%.

Напомним, международное агентство Fitch Ratings прогнозирует сокращение украинской экономики на 33% в 2022 году. В 2023 году ожидается небольшое восстановление на 4%.

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