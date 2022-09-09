ua ru
Пт, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Госстат оценил падение экономики Украины во время войны

Новина українською →
Украина, Пятница 09 сентября 2022 08:47
Госстат оценил падение экономики Украины во время войны Фото: экономика Украины во время войны сократилась на треть (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2022 года. Экономика упала на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

В то же время, по сравнению со I кварталом 2022 года (с учетом сезонного фактора) падение составило 19,1%.

По оценке Госстата, ВВП I квартале наблюдалось падение ВВП на 15,1%.

Госстат оценил падение экономики Украины во время войны

Напомним, по базовому прогнозу НБУ, обнародованному в июле, экономика Украины сократится на треть в 2022 году и лишь частично нивелирует потери в 2023-2024 годах. В 2023 году ожидается рост на 5,5%, в 2024 году - на 4,9%.

Министерство экономики Украины прогнозирует падение ВВП в 2022 году на 33,2%.

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году на 40%. И перспективы восстановления пока неясны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики ВВП
NEWS
Умерла королева Британии Елизавета II
Умерла королева Британии Елизавета II
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире