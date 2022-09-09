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Держстат оцінив падіння економіки України під час війни

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Україна, П'ятниця 09 вересня 2022 08:47
Держстат оцінив падіння економіки України під час війни Фото: Економіка України під час війни скоротилася на третину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2022 року. Економіка впала на 37,2% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

У той же час, в порівнянні з I кварталом 2022 року (з урахуванням сезонного фактора) падіння склало 19,1%.

За оцінкою Держстату, ВВП I кварталі спостерігалося падіння ВВП на 15,1%.

Держстат оцінив падіння економіки України під час війни

Нагадаємо, за базовим прогнозом НБУ, оприлюдненим у липні, економіка України скоротиться на третину в 2022 році і лише частково нівелює втрати в 2023-2024 роках. У 2023 році очікується зростання на 5,5%, в 2024 році - на 4,9%.

Міністерство економіки України прогнозує падіння ВВП в 2022 році на 33,2%.

Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує падіння економіки України у 2022 році на 40%. І перспективи відновлення поки неясні.

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Державна служба статистики ВВП
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