Держстат оцінив падіння економіки України під час війни

Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2022 року. Економіка впала на 37,2% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

У той же час, в порівнянні з I кварталом 2022 року (з урахуванням сезонного фактора) падіння склало 19,1%.

Нагадаємо, за базовим прогнозом НБУ, оприлюдненим у липні, економіка України скоротиться на третину в 2022 році і лише частково нівелює втрати в 2023-2024 роках. У 2023 році очікується зростання на 5,5%, в 2024 році - на 4,9%.

Міністерство економіки України прогнозує падіння ВВП в 2022 році на 33,2%.

Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує падіння економіки України у 2022 році на 40%. І перспективи відновлення поки неясні.