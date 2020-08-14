Госстат оценил глубину падения экономики Украины во время карантина

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2020 года. Согласно первым данным, экономика Украины сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Госстат.

По отношению к первому кварталу года падение составило 9,9%.

Отметим, пик экономического кризиса, вызванного карантинными ограничениями и подавлением спроса как внутри страны, так и на глобальном уровне, пришелся на II квартал 2020 года. По оценкам НБУ, падение ВВП за квартал составит около 11% г/г.

В начале июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

Напомним, Кабинет министров сохранил прогноз падения экономики на 2020 год на уровне 4,8%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы".

По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.