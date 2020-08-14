Держстат оцінив глибину падіння економіки України під час карантину

Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)

ВВП впав у другому кварталі на 11,4%

Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2020 року. Згідно з першими даними, економіка України скоротилася на 11,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

По відношенню до першого кварталу року падіння склало 9,9%.

Відзначимо, пік економічної кризи, викликаної карантинними обмеженнями та пригніченням попиту як усередині країни, так і на глобальному рівні, припав на II квартал 2020 року. За оцінками НБУ, падіння ВВП за квартал становитиме близько 11% р/р.

На початку червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зберіг прогноз падіння економіки на 2020 рік на рівні 4,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки".

За базовим сценарієм, прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% у 2023 році.