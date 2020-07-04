Госстат впервые показал данные по смертности от COVID-19

Фото: скорая (Виталий Носач, РБК-Украина)

От новой болезни в январе-марте умерло 9 человек, от гриппа и пневмонии - 1974

Государственная служба статистики Украины возобновила публикацию данных о количестве умерших по причинам смерти. Ранее эта информация была засекречена постановлением Кабинета министров о карантине.

Данные за январь-март 2020 года обнародованы на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, за первые три месяца года умерло 149 064 человек.

При этом Госстат впервые публикует данные о смертях от COVID-19. По официальным данным, от этой болезни умерло 9 (девять) украинцев.

Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 2 032 человек, среди них туберкулез - 892, от СПИДа умерло 860 украинцев.

Злокачественные новообразования (то есть рак) стали причиной смерти 19 711 граждан.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 101 633 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 69 976 человек.

По данным Госстата, грипп и пневмония официально стали причиной смерти 1974 человек (в том числе, в марте - 648).

Кроме того, 7083 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 882 граждан, утопление - 220, гибель на пожаре - 358, случайное отравление (кроме алкоголя) - 499, отравление алкоголем - 657, самоубийства - 1357 (из них в марте - 488), умышленные убийства - 365.

Напомним, 20 мая 2020 года Госстат не смог обнародовать данные о количестве умерших по причинам смерти за январь-март 2020 года.

Причиной стало постановление Кабмина о карантине, которое запрещало Минюсту передавать данные Госстату.

Отметим, по данным Госстата, за первые два месяца года в Украине умерло 100 738 человек.

Грипп и пневмония официально стали причиной смерти 1 326 человек. Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерло 68 548 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 47 211 человек.

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Автор: Александр Белоус