Держстат оновив офіційні дані щодо смертності від коронавіруса

Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)

За перші п'ять місяців 2020 року пандемія забрала життя 642 українців, грип та запалення легенів - 2 699 осіб

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-травень. Всього за перші п'ять місяців 2020 року померло 239 967 осіб (у тому числі в травні - 44 680 осіб).

Дані оприлюднені на сайті Держстату.

За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 642 українців, в тому числі від неідентифікованого вірусу - 21 людина. Таким чином, в травні коронавірус став причиною смерті 390 осіб.

За січень-травень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 3 197 осіб, серед них туберкульоз - 1 405, від СНІДу померло 1 355 українців.

Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 31 930 громадян.

Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 164 384 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 113 603 осіб.

За даними Держстату, грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 2 699 осіб (у тому числі, у травні - 341).

Крім того, 11 308 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1 360 громадян, утоплення - 385, загибель на пожежі - 554, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 741, отруєння алкоголем - 1 025, самогубства - 2 435, умисні вбивства - 591.

Нагадаємо, 20 травня 2020 року Держстат не зміг оприлюднити дані про кількість померлих за причинами смерті за січень-березень 2020 року.

Причиною стала постанова Кабміну про карантин, яка забороняла Мін'юсту передавати дані Держстату.

Держстат відновив публікацію даних 3 липня. За офіційними даними за січень-березень від COVID-19 померло 9 осіб.

За даними Держстату, за січень-квітень 2020 року від COVID-19 померло 252 українців.