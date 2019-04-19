Госстат обнародовал суммы расходов украинцев на продукты, алкоголь и сигареты

Государственная служба статистики обнародовала данные относительно доли продаж продовольственных товаров предприятиями розничной торговли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, в 2018 году было продано продовольственных товаров на 289,7 млрд грн.

Наибольшую долю среди продовольственных товаров занимают мясо и птица и колбасные выборы - 11%, изделия сахарные кондитерские - 7,6%, а также молоко и молочные продукты - 6,1%.

Кроме того, в структуре продаж 5,1% занимают водка и изделия ликеро-водочные, 5,3% - пиво, вина - 2,4%, коньяк - 1,6%, табачные изделия - 6,9%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы статистики, в 2018 году среди всех товаров доля отечественной продукции составляет 53,2%, среди продовольственных товаров - 81,4%, среди непродовольственных товаров - 31,7%.

Напомним, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.