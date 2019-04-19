Госстат назвал долю импортных и отечественных товаров в продаже

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Половина товаров - импортные

Государственная служба статистики обнародовала данные по доле продаж предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, в 2018 году среди всех товаров доля отечественной продукции составляла 53,2%, среди продовольственных товаров - 81,4%, среди непродовольственных товаров - 31,7%.

Среди продовольственных товаров самую большую долю в продаже занимают яйца отечественного производства (99,2%) и хлебобулочные изделия (97,4%), наименьшую - свежие плоды, ягоды, виноград, орехи 36,5%.

Кроме того, водка и изделия ликеро-водочные отечественного производства занимают 67,9% в продаже.

Напомним, потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (до декабря 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.

Как сообщало РБК-Украина, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.