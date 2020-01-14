Госстат обнародовал рейтинг стоимости аренды квартир в регионах Украины

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги по Украине в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2019 год по Украине выросла на 10,4% с 3352 до 3701 грн.

На первом месте по стоимости аренды город - Киев - 7 538 грн. Далее идут Одесская область (5 429 грн) и Львовская области - 4 706 грн.

Самые дешевые квартиры, по данным Госстата, в Ивано-Франковской области (2 231 грн), Сумской области (2 118 грн) и Луганской области (2 056 грн).

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры, декабрь 2019 года, грн.

Напомним, по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2018 год по Украине выросла на 14% с 2940 до 3352 грн.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем цены снизились на 0,2%. По данным Государственной службы статистики, за год (декабрь к декабрю) инфляция составила 4,1%.