Держстат оприлюднив рейтинг вартості оренди квартир в регіонах України

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві вартість оренди майже вдвічі перевищую середню по Україні

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо середніх споживчих цін на товари і послуги по Україні у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2018 рік по Україні зросла на 14% з 2940 до 3352 грн.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири, грудень 2018 року, грн

www.ukrstat.gov.ua

На першому місці за вартістю оренди місто - Київ - 6 636 грн. Далі йдуть Одеська область (5 457 грн) і Львівська області - 4 488 грн.

Найдешевші квартири, за даними Держстату, в Сумській області (2 022 грн), Івано-Франківській області (1 960 грн) Луганській області (1 783 грн).

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.

Як повідомляє РБК-Україна, Національний банк підтвердив дані Держаної служби статистики щодо рівня цін за 2018 рік: цифри Держстату збігаються з даними моніторингу НБУ, який він вже три роки проводить в онлайн-режимі на сайтах супермаркетів.