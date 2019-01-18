Госстат обнародовал рейтинг регионов по уровню доходов граждан

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Киевляне зарабатывают в 2,5 раза больше, чем в среднем по стране

Государственная служба статистики обнародовала окончательные данные о доходах и расходах населения по регионам в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, за 2017 год реальные доходы (с учетом инфляции) по Украине выросли на 10,9%. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 47,3 тыс грн.

www.ukrstat.gov.ua

Самый большой доход в 2017 году получили киевляне - 118,2 тыс. грн за год. Далее с большим отрывом следуют Днепропетровская (57,3 тыс. грн), Запорожская (54,2 тыс. грн), Киевская (50,7 тыс. грн) и Одесская (50,1 тыс. грн) области.

Наименьший доход зафиксирован в Донецкой (25,3 тыс. грн) и Луганской (16,4 тыс. грн) областях.

Как сообщало РБК-Украина, Госстат улучшил данные по росту доходов украинцев в 2017 году. По данным статистического ведомства, реальные доходы выросли по отношению к 2016 году на 10,9%. Ранее Госстат оценивал рост доходов в 6,0%.

Напомним, что реальные доходы украинцев в третьем квартале 2018 года увеличились на 10,0%. Располагаемый доход в расчете на одно лицо составлял 15199,1 грн.