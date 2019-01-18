Держстат оприлюднив рейтинг регіонів за рівнем доходів громадян

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кияни заробляють 2,5 рази більше, ніж у середньому по країні

Державна служба статистики оприлюднила остаточні дані щодо доходів та витраті населення по регіонах у 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, за 2017 рік реальні доходи (з урахування інфляції) по Україні зросли на 10,9%. Наявний дохід у розрахунку на одну особу склав 47,3 тис грн.

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Найбільший дохід у 2017 році отримали кияни - 118,2 тис. грн за рік. Далі із великим відривом йдуть Дніпропетровська (57,3 тис. грн), Запорізька (54,2 тис. грн), Київська (50,7 тис. грн) і Одеська (50,1 тис. грн) області.

Найменший дохід зафіксований у Донецькій (25,3 тис. грн) і Луганській (16,4 тис. грн) областях.

Як повідомляло РБК-Україна, Держстат поліпшив дані по зростанню доходів українців в 2017 році. За даними статистичного відомства, реальні доходи зросли по відношенню до 2016 року на 10,9%. Раніше Держстат оцінював зростання доходів у 6,0%.

Нагадаємо, що реальні доходи українців у третьому кварталі 2018 року збільшилися на 10,0%. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 15199,1 грн.