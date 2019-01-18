ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Держстат оприлюднив рейтинг регіонів за рівнем доходів громадян

Новини » Економіка    18.01.2019 - 13:25
Держстат оприлюднив рейтинг регіонів за рівнем доходів громадян
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кияни заробляють 2,5 рази більше, ніж у середньому по країні

Державна служба статистики оприлюднила остаточні дані щодо доходів та витраті населення по регіонах у 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, за 2017 рік реальні доходи (з урахування інфляції) по Україні зросли на 10,9%. Наявний дохід у розрахунку на одну особу склав 47,3 тис грн.

Держстат оприлюднив рейтинг регіонів за рівнем доходів громадян

www.ukrstat.gov.ua

Найбільший дохід у 2017 році отримали кияни - 118,2 тис. грн за рік. Далі із великим відривом йдуть Дніпропетровська (57,3 тис. грн), Запорізька (54,2 тис. грн), Київська (50,7 тис. грн) і Одеська (50,1 тис. грн) області.

Найменший дохід зафіксований у Донецькій (25,3 тис. грн) і Луганській (16,4 тис. грн) областях.

Як повідомляло РБК-Україна, Держстат поліпшив дані по зростанню доходів  українців в 2017 році. За даними статистичного відомства, реальні доходи зросли по відношенню до 2016 року на 10,9%. Раніше Держстат оцінював зростання доходів у 6,0%.

Нагадаємо, що реальні доходи українців у третьому кварталі 2018 року збільшилися на 10,0%. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 15199,1 грн.

Держстат оприлюднив рейтинг вартості оренди квартир в регіонах України Держстат оприлюднив рейтинг вартості проїзду в областях України
Новини України Державна служба статистикизарплатадоходы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся