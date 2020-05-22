Держстат оприлюднив рейтинг областей за кількістю відходів

Фото: переробка сміття (Віталій Носач, РБК-Україна)

За рік утворення відходів зросло на чверть

Державна служба статистики України оприлюднила попередні дані про утворення відходів I-IV класів небезпеки за регіонами у 2019 році. Всього в Україні утворилося 441 202,8 тис. тон відходів, що 25% більше, ніж у 2018 році (352 333 тис. тонн).

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, найбільше відходів дала Дніпропетровська область - 251 981,3 тис. тонн (57,1%).

Далі йде Полтавська область 97 442,8 тис. тонн (22,1%) з урахуванням 62 856,8 тис. тонн відходів, накопичених під час видобутку і збагачення залізної руди ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".

У п'ятірку також входять Кіровоградська (8,5%), Донецька (5,8%) та Запорізька області (1,2%).

На останньому місці в рейтинг Закарпатська область (152,8 тис. тон відходів, менше 0,1%).

Нагадаємо, викиди забруднюючих речовин в Україні у 2018 році склали 2 508,3 тис. тон, тобто 59,5 кг на кожного українця.

Як повідомляло РБК-Україна, в 2018 році Міністерство екології та природних ресурсів України оприлюднило рейтинг "ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів", сформований на підставі даних офіційної статистики.

Дві третини підприємств, що увійшли до рейтингу ТОП-100, локалізовані на території чотирьох областей: Дніпропетровська - 30; Донецька - 22; Запорізька - 9; Луганська - 6.

Автор: Олександр Білоус