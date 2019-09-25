Госстат обнародовал рейтинг областей по количеству отходов

Государственная служба статистки Украины обнародовала данные об образовании отходов I-IV классов опасности по регионам в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, всего в Украине образовалось 352 333 тыс. тон отходов. Больше всего отходов дала Днепропетровская область 243 599 тыс тонн (69,1%).

Далее идут Кировоградская (10,8%), Донецкая (6,8%) и Полтавская области (5,6%).

На последнем месте в рейтинг Закарпатская область (186 тыс. тон отходов, 0,1%).

Образование отходов по регионам в 2018 году I-IV классов опасности

www.ukr.net

Как сообщало РБК-Украина, в 2018 году Министерство экологии и природных ресурсов Украины обнародовало рейтинг "ТОП-100 крупнейших предприятий-загрязнителей", сформированный на основании данных официальной статистики.

Рейтинг "Основных загрязнителей" за 2017 год разделен на три категории: выбросы в атмосферный воздух (33 предприятия), образования отходов (34 предприятия) и загрязнения сточных вод (33 предприятия).

Две трети предприятий, вошедших в рейтинг ТОП-100, локализованные на территории четырех областей: Днепропетровская - 30; Донецкая - 22; Запорожская - 9; Луганская - 6.

Напомним, выбросы загрязняющих веществ в Украине в 2018 году составили 2 508,3 тыс. тон, то есть 59,5 кг на каждого украинца.