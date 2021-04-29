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Госстат обнародовал рейтинг богатства регионов Украины

Новина українською → Украина, Четверг 29 апреля 2021 11:05
Госстат обнародовал рейтинг богатства регионов Украины Фото: Киев возглавил рейтинг богатства регионов Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики Украины обнародовала предварительные данные о доходах и расходах населения по регионам в 2020 году. С большим отрывом лидирует столица.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, за 2020 год реальные доходы (с учетом инфляции) по Украине выросли на 2,6%. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 73,4 тыс. грн.

Самый большой доход в 2020 году получили киевляне - 179,3 тыс. грн за год. Далее с большим отрывом следуют Днепропетровская (92,1 тыс. грн), Запорожская (81,9 тыс. грн), Одесская (80,2 тыс. грн) Киевская (79,3 тыс. грн) и области.

Наименьший доход зафиксирован в Донецкой (41,7 тыс. грн) и Луганской (26,7 тыс. грн) областях.

Располагаемый доход в расчете на одного человека, 2020 год

Госстат обнародовал рейтинг богатства регионов Украины

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2021 года составила 13 612 гривен. Это на 1 063 гривны больше по сравнению с февралем (12 549 гривен). Самая высокая начисленная зарплата в марте была в Киеве - 20132 гривен

Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 17,8%, реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.

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