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Рост реальных доходов украинцев замедлился до минимума за четыре года

Новина українською → Украина, Среда 31 марта 2021 15:30
Рост реальных доходов украинцев замедлился до минимума за четыре года Фото: рост доходов населения упал до уровня 2016 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Реальные располагаемые доходы украинцев в 2020 году выросли на 2,6%. Рост доходов стал минимальным с 2016 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, доходы населения Украины составили 3972,4 млрд гривен, расходы - 3989,4 млрд гривен, сокращение сбережений - 17,0 млрд гривен. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 73355 гривен.

По Данным Госстата, реальные доходы украинцев резко упали в 2014 году - на 11,5% и в 2015 году - на 20,4%.

Затем рост доходов возобновился - в 2016 году - 2,0%, в 2017 году - на 10,9%, в 2018 году - на 10,9%, в 2019 году - на 9,0%.

Рост реальных доходов украинцев замедлился до минимума за четыре года

Отметим, по данным Госстата, реальные располагаемые доходы украинцев во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%. Это стало первым падением реальных доходов с первого квартала 2016 года.

Напомним, ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за 2020 год. Расходы составили 3 079 млрд гривен, что на 1,6% больше, чем в 2019 году.

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