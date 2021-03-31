Рост реальных доходов украинцев замедлился до минимума за четыре года

Реальные располагаемые доходы украинцев в 2020 году выросли на 2,6%. Рост доходов стал минимальным с 2016 года.

По данным статистического ведомства, доходы населения Украины составили 3972,4 млрд гривен, расходы - 3989,4 млрд гривен, сокращение сбережений - 17,0 млрд гривен. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 73355 гривен.

По Данным Госстата, реальные доходы украинцев резко упали в 2014 году - на 11,5% и в 2015 году - на 20,4%.

Затем рост доходов возобновился - в 2016 году - 2,0%, в 2017 году - на 10,9%, в 2018 году - на 10,9%, в 2019 году - на 9,0%.