Держстат оприлюднив рейтинг багатства регіонів України

Державна служба статистики України оприлюднила попередні дані про доходи та витрати населення по регіонах у 2020 році. З великим відривом лідирує столиця.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, за 2020 рік реальні доходи (з урахуванням інфляції) по Україні зросли на 2,6%. Наявний дохід у розрахунку на одну людину склав 73,4 тис.грн.

Найбільший дохід у 2020 році отримали кияни - 179,3 тис.грн за рік. Далі з великим відривом йдуть Дніпропетровська (92,1 тис.грн), Запорізька (81,9 тис. грн), Одеська (80,2 тис. грн) Київська (79,3 тис. грн) і області.

Найменший дохід зафіксовано в Донецькій (41,7 тис.грн) і Луганській (26,7 тис. грн) областях.

Наявний дохід в розрахунку на одну людину, 2020 рік