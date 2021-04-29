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Держстат оприлюднив рейтинг багатства регіонів України

Новость на русском → Україна, Четвер 29 квітня 2021 11:05
Держстат оприлюднив рейтинг багатства регіонів України Фото: Київ очолив рейтинг багатства регіонів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України оприлюднила попередні дані про доходи та витрати населення по регіонах у 2020 році. З великим відривом лідирує столиця.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, за 2020 рік реальні доходи (з урахуванням інфляції) по Україні зросли на 2,6%. Наявний дохід у розрахунку на одну людину склав 73,4 тис.грн.

Найбільший дохід у 2020 році отримали кияни - 179,3 тис.грн за рік. Далі з великим відривом йдуть Дніпропетровська (92,1 тис.грн), Запорізька (81,9 тис. грн), Одеська (80,2 тис. грн) Київська (79,3 тис. грн) і області.

Найменший дохід зафіксовано в Донецькій (41,7 тис.грн) і Луганській (26,7 тис. грн) областях.

Наявний дохід в розрахунку на одну людину, 2020 рік

Держстат оприлюднив рейтинг багатства регіонів України

Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в березні 2021 року склала 13 612 гривень. Це на 1 063 гривні більше у порівнянні з лютим (12 549 гривень). Найвища нарахована зарплата в березні була в Києві-20132 гривень

Національний банк України прогнозує, що номінальна зарплата українців у 2021 році зросте на 17,8%, реальна зарплата українців (з урахуванням інфляції) зросте у 2021 році на 8,6%.

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