Госстат обнародовал рейтинг богатства регионов Украины

Государственная служба статистики Украины обнародовала предварительные данные о доходах и расходах населения по регионам в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, за 2019 год реальные доходы (с учетом инфляции) по Украине выросли на 6,5%. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 67,5 тыс. грн.

Самый большой доход в 2019 году получили киевляне - 165,1 тыс. грн за год. Далее с большим отрывом следуют Днепропетровская (87,1 тыс. грн), Запорожская (75,4 тыс. грн), Киевская (75,1 тыс. грн) и Одесская (72,8 тыс. грн) области.

Наименьший доход зафиксирован в Донецкой (39,1 тыс. грн) и Луганской (24,5 тыс. грн) областях.

Располагаемый доход в расчете на одного человека, 2019 год

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2020 года составила 11446 грн, что на 11,8% больше по сравнению мартом 2019 года и на 5,5% больше по сравнению с февралем текущего года.

Напомним, согласно новому макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн).