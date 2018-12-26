Госстат обнародовал количество безработных по международной методологии

Иллюстративное фото (УНИАН)

По методологии МОТ количество безработных существенно выше, чем количество официально зарегистрированных

В III квартале 2018 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,7 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,4 млн человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с соответствующими данными предыдущего года увеличился на 1,1 п.п. и составил 58,1%, а среди населения трудоспособного возраста - на 1,8 п.п. и 67,3% соответственно.

Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет в III квартале 2018 года по сравнению с III кварталом 2017 года уменьшился на 0,9 п.п. и составил 8,0%.

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Информация о количестве занятого и безработного населения, получена по результатам выборочного обследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности. Методология определения этих показателей соответствует определению и рекомендациям Международной организации труда (МОТ).

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 301,0 тысяч безработных, что на 29,6 тысяч больше, чем в октябре.

Напомним, в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, опубликованном на сайте МЭРТ, сообщается, что в течение 2019-2021 годов уровень безработицы среди населения в возрасте 15-70 лет снизится с 8,9% в 2019 году до 8,3% в 2021 году, что составляет в среднем за период 8,6%.