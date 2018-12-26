Держстат оприлюднив кількість безробітних за міжнародною методологію

Ілюстративне фото (УНІАН)

За методологією МОТ кількість безробітних суттєво вища, ніж кількість офіційно зареєстрованих

У ІІІ кварталі 2018 року кількість зайнятого населення віком 15-70 років становила 16,7 млн осіб, а кількість безробітних відповідного віку - 1,4 млн осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження домогосподарств Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, рівень зайнятості населення віком 15-70 років порівняно з відповідними даними попереднього року збільшився на 1,1 в.п. та склав 58,1%, а серед населення працездатного віку - на 1,8 в.п. та 67,3% відповідно.

Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15-70 років у IІІ кварталі 2018 року порівняно з ІІІ кварталом 2017 року зменшився на 0,9 в.п. та становив 8,0%.

www.ukrstat.gov.ua

Інформація щодо кількості зайнятого та безробітного населення отримана за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності. Методологія визначення цих показників відповідає визначенням та рекомендаціям Міжнародної організації праці (МОП).

Як повідомляло РБК-Україна, у листопаді 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 301,0 тисяч безробітних, що на 29,6 тисяч більше, ніж у жовтні.

Нагадаємо, у прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, опублікованому на сайті МЕРТ, повідомляється, що протягом 2019-2021 років рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років зменшиться з 8,9% у 2019 році до 8,3% у 2021 році, що становить в середньому за період 8,6%.