В Киеве растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

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За неделю уровень заболеваемости вырос на 2,8%

В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю вырос почти на 3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Так, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что уровень заболеваемости за неделю вырос на 2,8% - за неделю заболели 5 206 взрослых и более 10 тыс. детей. Таким образом, общее число заболевших составляет 15 236 против 14 818 человек на прошлой неделе. Вместе с тем, показатель заболеваемости составляет 514,2 и ниже эпидемического порога на 39,9%.

"Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 2,7%: 4354 случая, что составляет 43,4% от общего количества заболевших детей и 28,6% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью", - сообщил Поворозник, отметив, что за неделю госпитализированы 186 человек, из них 148 - дети.

Он также добавил, что в Киеве в 8 школах приостановлены занятия в 16 классах: учебно-воспитательный комплекс "Лилея" - один класс; школа № 50 - один класс, № 205 - один класс, № 96 - один класс, № 88 - 9 классов, лицей № 145 - один класс, а также два класса школы № 173.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в течение минувшей недели в результате осложнений от гриппа умерла 9-летняя девочка и 62-летняя женщина.

Отметим, ранее в Минздраве отмечали, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине не означает эпидемии гриппа.