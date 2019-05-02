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Госстат обнародовал данные о задолженности по зарплатам

Новости » Экономика    02.05.2019 - 18:01
Госстат обнародовал данные о задолженности по зарплатам
Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

За один месяц задолженность увеличилась на 16,5 млн грн

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 апреля 2019 года составила 2463,3 млн грн, что на 16,5 млн грн больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 апреля составила 1279,9 млн грн, что на 38 млн грн меньше, чем месяц назад.

Госстат обнародовал данные о задолженности по зарплатам

Больше всего работникам задолжали в Донецкой (462 млн грн), Луганской (457 млн грн) и Сумской (288 млн грн) областях.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2019 года составила 10237 грн, увеличившись по сравнению с мартом прошлого года на 22,1%. По данным Государственной службы статистики, реальная зарплата (с учетом инфляции) в марте 2019 года к марту прошлого года выросла на 12,5%.

Как сообщало РБК-Украина, Минсоцполитики предложило ввести пеню за задержку зарплат в размере учетной ставки Национального банка.

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