Держстат оприлюднив дані щодо заборгованості із зарплат

Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

За один місяць заборгованість збільшилася на 16,5 млн грн

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 квітня 2019 року становила 2463,3 млн грн, що на 16,5 млн грн більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 квітня становила 1279,9 млн грн, що на 38 млн грн менше, ніж місяць тому.

Найбільше робітникам заборгували у Донецькій (462 млн грн), Луганській (457 млн грн) і Сумській (288 млн грн) областях.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в березні 2019 року склала 10237 грн, збільшившись порівняно з березнем минулого року на 22,1%. За даними Державної служби статистики, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) в березні 2019 року до березня минулого року зросла на 12,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінсоцполітики запропонувало ввести пеню за затримку зарплат у розмірі облікової ставки Національного банку.