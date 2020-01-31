Держстат оприлюднив дані по рекордному врожаю зерна в Україні

Ілюстративне фото (УНІАН)

Урожай в 2019 році збільшився ще на 5 млн тонн

Державна служба статистики України оприлюднила попередні дані по виробництву зернових і зернобобових культур у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, всього було зібрано 75,08 млн тонн зерна з площі 15,28 млн га, що на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн тонн). Середня врожайність склала 49,1 центнерів з гектара (у 2018 році - 47,4).

Зокрема, обсяг виробництва культур зернових і зернобобових в масі після доробки склав:

Пшениця - 28,3 млн тонн (+15,0%),

Кукурудза на зерно - 35,8 млн тонн (+0,1%),

Ячмінь - 8,9 млн тонн (+21,2%),

Ячмінь - 8,9 млн тонн (+21,2%),

Жито - 0,3 млн тонн (-15,1%),

Овес - 0,3 млн тонн (+0,8%),

Гречка - 0,1 млн тонн (-37,9%),

Сорго - 0,2 млн тонн (-1,2%),

Просо - 0,2 млн тонн (+110%),

зернобобові Культури - 0,7 млн тонн (-25,5%),

Горох - 0,6 млн тонн (-26,2%),

Зазначимо, на початку січня 2020 року в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України заявили, що урожай зернових в Україні у 2019 році склав близько 75 млн тонн, з яких 54 млн тонн буде експортовано на зовнішні ринки.

Відзначимо, за даними Державної статистики, у 2018 році в Україні був зібраний рекордний урожай зернових і зернобобових культур - 70,06 млн тонн.