Госстат обнародовал данные по общей смертности за первый месяц карантина

Государственная служба статистики обнародовала о демографической ситуации в Украине за январь-март 2020 года. Естественная убыль населения замедлилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

Всего с начала года в Украине умерло 149 064 человек, в то числе в марте - 48 326 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась. Так, за январь-март 2019 года умерло 159 264 человек, в том числе в марте - 49 177 человек.

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 70 494 человек (в прошлом году - 76 125), миграционный прирост составил 6 773 человек (в прошлом году - 9 485).

www.ukrstat.gov.ua

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 апреля 2020 года составляла 41 858 119 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 71 797 человек, в том числе за март - на 27 500 человек.

www.ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, за первые два месяца года в Украине умерло 100 738 человек. Грипп и пневмония официально стали причиной смерти 1 326 человек (в том числе, в январе - 621). Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 68 548 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 47 211 человек.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2019 года уменьшилась на 250,8 тысяч человек. По оценке Госстата, численность наличного населения в Украине на 1 января 2020 года составляла 41 902,4 тысяч человек.