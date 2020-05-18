Держстат оприлюднив дані щодо загальної смертності за перший місяць карантину

Державна служба статистики оприлюднила про демографічну ситуацію в Україні за січень-березень 2020 року. Природний спад населення уповільнився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

Всього з початку року в Україні померло 149 064 осіб, у тому числі в березні - 48 326 осіб. Порівняно з минулим роком смертність скоротилася. Так, за січень-березень 2019 року померло 159 264 осіб, у тому числі в березні - 49 177 осіб.

Крім того, з початку 2020 року в Україні народилося 70 494 осіб (минулого року - 76 125), міграційний приріст склав 6 773 осіб (минулого року - 9 485).

www.ukrstat.gov.ua

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 квітня 2020 року становила 41 858 119 осіб. З початку 2020 року населення України скоротилося на 71 797 осіб, у тому числі за березень - на 27 500 осіб.

www.ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за перші два місяці року в Україні померло 100 738 осіб. Грип і пневмонія офіційно стали причиною смерті 1 326 осіб (у тому числі, у січні - 621). Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 68 548 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 47 211 осіб.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України протягом січня-грудня 2019 року зменшилася на 250,8 тисяч осіб. За оцінкою Держстату, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41 902,4 тисяч осіб.