Госстат назвал сумму прямых налогов c граждан за год

Расходы и сбережения граждан Украины за 2018 год выросли на 21,4% до 3220 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты составили 302 млрд грн или 9,4% расходов за год. За год уплата прямых налогов возросла на 26,1%.

На приобретение товаров и услуг украинцы потратили 2870 млрд грн, что на 21,6% больше, чем год назад.

Прирост финансовых активов составил 36 млрд грн, что на 43% меньше, чем год назад.

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Как сообщало РБК-Украина, доходы граждан Украины в 2018 году выросли на 21,4% до 3220 млрд грн. По данным Государственной службы статистики, заработная плата за год выросла на 26,2% до 1526 млрд грн и составляет 47,4% в доходах граждан. Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты выросли за год на 18,0% до 1046 млрд грн и составляют 32,5% в доходах.

Напомним, реальные доходы (с учетом инфляции) граждан Украины в 2018 году выросли на 9,9%.