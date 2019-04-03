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Госстат назвал долю социальной помощи в доходах граждан

Новости » Экономика    03.04.2019 - 14:51
Госстат назвал долю социальной помощи в доходах граждан
Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Треть доходов граждане получают из бюджета

Доходы граждан Украины в 2018 году выросли на 21,4% до 3220 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, заработная плата за год выросла на 26,2% до 1526 млрд грн и составляет 47,4% в доходах граждан.

Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты выросли за год на 18,0% до 1046 млрд грн и составляют 32,5% в доходах.

Прибыль и смешанный доход выросли на 18,3% до 565 млрд грн и составляет 17,6% в доходах, доходы от собственности выросли на 5,0% до 83 млрд грн и составляют 2,6% в общих доходах.

В Госстате уточняют, что располагаемый доход граждан по 2018 год вырос на 21,9% до 2447 млрд, среднемесячный имеющийся доход в расчете на одного человека составляет 4825,7 грн.

Госстат назвал долю социальной помощи в доходах граждан

www.ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, реальные доходы (с учетом инфляции) граждан Украины в 2018 году выросли на 9,9%.

Напомним, в I полугодии 2018 года размер полученных льгот и субсидий (наличных и безналичных) на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг в расчете на среднее домохозяйство составил 412 грн в месяц, или 31% расходов на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг.

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