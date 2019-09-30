Держстат назвав середню ціну газу для населення і промисловості

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Населення платить трохи менше

Середня ціна природного газу для побутових споживачів у першому півріччі 2019 року склала 8383,95 грн (з ПДВ) за 1 куб. м, що на 3% більше, ніж у другому півріччі 2018 року (8134,07 грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, середня ціна для непобутових споживачів склала 9102,69 грн (з ПДВ) за 1 куб. м, що на 17% нижче, ніж у другому півріччі 2018 року (11010,88 грн).

При цьому побутові споживачі отримали за півріччя 5099,9 тис. кубометрів газу (32,4% від загального обсягу), непобутові - 10619,2 тис. кубометрів (67,6%).

Як повідомляло РБК-Україна, середня ціна електроенергії для побутових споживачів у першому півріччі 2019 року склала 1,25 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год, що на 5 копійок вище, ніж у другому півріччі 2018 року (1,20 грн).

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" знизив на 3,4% ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, яка буде діяти у вересні 2019 року. Загалом з квітня цього року ціна, за якою "Нафтогаз" продає газ для потреб населення та інших захищених споживачів (ПСО), знижена майже на 28%.