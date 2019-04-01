Держстат назвав середню вартість газу та е/е для населення

Фото: колаж (РБК-Україна)

Ціни на газ зросли, на електроенергію знизилися

Середня ціна природного газу для побутових споживачів у другому півріччі 2018 року складала 8134,07 грн за 1 тис. кубометрів з ПДВ та з урахуванням тарифів на транспортування та розподіл, а також торгової націнки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, у першому півріччі 2018 року середня ціна газу склала 6957,90 грн за 1 тис. кубометрів. Таким чином, ціна зросла на 16,9%.

У той же час середня середня ціна за 1 кВт⋅год склала 1,20 грн з ПДВ, що менше, ніжу першому півріччі 2018 року (1,21 грн).

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою від 19 жовтня 2018 року № 867 підвищив ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зросли на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада склала 8550 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Як повідомляло РБК-Україна, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 14 грудня затвердила прогнозовану оптову ринкову ціну електроенергії на 2019 рік. Як повідомила голова комісії Оксана Кривенко, оптова ціна в першому півріччі зросте лише на 2%. За її словами, ціна на електроенергію для населення у першому півріччі 2019 року підвищуватися не буде.