Регулятор повысил оптовую цену электроэнергии и сохранил тариф для населения

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Оптовая цена на электроэнергию для промышленности в первом полугодии вырастет на 2%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на своем заседании утвердила прогнозируемую оптовую рыночную цену электроэнергии на 2019 год. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Согласно решению, оптовая цена в 2019 году вырастет до 1669,98 грн за 1 мВт/час (без НДС) с разбивкой на кварталы: первый-второй квартал: 1618,40 1 мВт/час (без НДС) с и на третий-четвертый квартал - 1722 мВт/час (без НДС).

Как сообщила глава комиссии Оксана Кривенко, оптовая цена в первом полугодии вырастет всего на 2%, что значительно ниже инфляции, а также индекса цен производителей.

По ее словам, цена на электроэнергию для населения в первом полугодии 2019 года повышаться не будет.

"Хочу акцентировать внимание на том, что цены на электроэнергию для бытовых потребителей, для населения, остаются без изменений", - сказала она.

Напомним, 10 декабря НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепла для 18 производителей тепловой энергии. Процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа - 23,5%.

Кроме того, НКРЭКУ на заседании 11 декабря повысила тарифы на производство тепла для восьми производителей тепловой энергии с 1 января 2019 года.