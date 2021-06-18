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Госстат назвал самые рентабельные отрасли экономики Украины за 2020 год

Автор: Александр Белоус

Средняя рентабельность операционной деятельности предприятий в Украине за 2020 год составила 6,5%. Уровень рентабельности всей деятельности предприятий составляет 1,1%.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, наиболее рентабельной была отрасль сельское, лесное и рыбное хозяйство - 18,4%.

Далее по уровню рентабельности идут оптовая и розничная торговля - 16,3% информация и телекоммуникации - 15,2%, здравоохранение - 11,0%, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 6,8%, промышленность - 4,0%, деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания - 4,0%, финансовая и страховая деятельность - 3,3%, профессиональная, научная и техническая деятельность - 2,4%, строительство - 1,3%.

Некоторые отрасли показали отрицательную рентабельность: временное размещения и организация питания - -8,9%, искусство, спорт, развлечения и отдых - -9,6%, операции с недвижимым имуществом - -5,4%.

Напомним, финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий за 2020 год составил 264,4 млрд гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем 2019 год, когда предприятия показали 446,9 млрд гривен прибыли.

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экономикаприбыльГосударственная служба статистики