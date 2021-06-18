Держстат назвав найбільш рентабельні галузі економіки України за 2020 рік

Середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні за 2020 рік склала 6,5%. Рівень рентабельності всієї діяльності підприємств складає 1,1%.
Про це свідчать попередні дані Державної служби статистики.
За даними статистичного відомства, найбільш рентабельною була галузь сільське, лісове та рибне господарство - 18,4%.
Далі за рівнем рентабельності йдуть оптова та роздрібна торгівля - 16,3% інформація та телекомунікації - 15,2%, охорона здоров'я - 11,0%, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 6,8%, промисловість - 4,0%, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - 4,0%, фінансова та страхова діяльність - 3,3%, професійна, наукова та технічна діяльність - 2,4%, будівництво - 1,3%.
Деякі галузі показали від'ємну рентабельність: тимчасове розміщування й організація харчування - -8,9%, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - -9,6%, операції з нерухомим майном - -5,4%.
Нагадаємо, фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств за 2020 рік склав 264,4 млрд гривень. Це в 1,7 рази менше, ніж 2019 рік, коли підприємства показали 446,9 млрд гривень прибутку.