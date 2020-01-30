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Госстат назвал регионы Украины с самой высокой и самой низкой зарплатой

Новости » Финансы     30.01.2020 - 10:50
Госстат назвал регионы Украины с самой высокой и самой низкой зарплатой
Фото: национальная валюта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зарплата в Киеве в два раза выше, чем в некоторых областях

Государственная служба статистики обнародовала данные о средней зарплате по областям Украины за 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, средняя зарплата в целом по Украине за 2019 год выросла 18,4% до 10496,8 грн.

Самые высокие зарплаты начисляют в Киеве - 15775,8 грн (+16,5% за год). Далее идут Донецкая - 11716,2 грн, (+21,0%), Киевская - 11002,7 грн (+20,9%), Днепропетровская 10751,0 грн, (21,3%) и Запорожская - 10480,2 грн (+20,1%) области.

Самые низкие зарплаты в 2019 году были в Черниговской - 8205,7 грн (+17,3%), Херсонской - 8187,1 грн (+16,0%) и Черновицкой 8066,0 грн (+15,4%) областях.

Госстат назвал регионы Украины с самой высокой и самой низкой зарплатой

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, фонд оплаты труда за 2019 год составил 963,4 млрд грн, что на 14,9% больше, чем в 2018 году (838,3 млрд грн). Самую большую долю занимает Киев - 226,9 млрд грн (23,6%)

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12264 грн, что на 16,0% больше по сравнению декабрем 2018 года. Самая высокая начисленная зарплата была в Киеве - 18869 грн.

В Киеве выплачивают почти четверть всех зарплат в Украине Долги по зарплатам на работающих предприятиях выросли на четверть
Новости Украины зарплатаГосударственная служба статистики
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