Держстат назвав регіони України з найвищою та найнижчою зарплатою

Фото: національна валюта (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зарплата в Києві вдвічі вища, ніж у деяких областях

Державна служба статистики оприлюднила дані про середню зарплату по областях України за 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, середня зарплата в цілому по Україні за 2019 рік зросла на 18,4% до 10496,8 грн.

Найвищі зарплати нараховують у Києві - 15775,8 грн (+16,5% за рік). Далі йдуть Донецька - 11716,2 грн, (+21,0%), Київська - 11002,7 грн (+20,9%), Дніпропетровська 10751,0 грн, (21,3%) та Запорізька - 10480,2 грн (+20,1%) області.

Найнижчі зарплати у 2019 році були в Чернігівській - 8205,7 грн (+17,3%), Херсонській - 8187,1 грн (+16,0%) та Чернівецькій 8066,0 грн (+15,4%) областях.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, фонд оплати праці за 2019 рік склав 963,4 млрд грн, що на 14,9% більше, ніж у 2018 році (838,3 млрд грн). Найбільшу частку займає Київ - 226,9 млрд грн (23,6%)

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2019 року становив 12264 грн, що на 16,0% більше порівняно груднем 2018 року. Найвища нарахована зарплата була в Києві - 18869 грн.