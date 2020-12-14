Госстат назвал продукты, больше всего подорожавшие за последний месяц

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в ноябре 2020 года. Часть продуктов нового урожая дорожают, овощи дешевеют.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, за ноябрь сахар подорожал на 7,7% до 19,7 гривен за килограмм, подсолнечное масло на 6,9% до 40,1 гривен за литр, яйца на 6,8% до 23,7 гривен за десяток, мука на 6,0% до 12,3 гривен за килограмм.

В то же время капуста подешевела на 12,0% до 5,1 гривен за килограмм, морковь на 10,9% до 6,2 грн за килограмм, яблоки на 6,6% до 18,2 гривен за килограмм, лук на 5,5% до 5,0 гривен за килограмм, свекла на 5,1% до 5,2 гривен за килограмм

По данным Госстата, за ноябрь сигареты премиум-класса подорожали на 2,0% до 57,0 грн за пачку, цены на водку выросли на 0,2% до 92,7 грн за 0,5 литра. Пиво подешевело на 1,1% до 17,5 грн за бутылку.

Напомним, по данным Госстата, за 2019 год больше всего выросли цены на яблоки - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречневую - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картофель на 69,2% до 13,5 грн за кг.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в ноябре 2020 года по сравнению октябрем выросли на 1,3%. С начала года инфляция составила 4,1%. В годовом измерении (до ноября 2019 года) инфляция ускорилась до 3,8%.

Напомним, в октябре Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по инфляции в Украине на 2020 год. НБУ прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,1%. В июле НБУ ожидал инфляцию на уровне 4,7%.