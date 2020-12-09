Рост цен в Украине в конце года значительно ускорился

Фото: рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Только за ноябрь цены выросли на 1,3%

Потребительские цены в Украине в ноябре 2020 года по сравнению октябрем выросли на 1,3%. С начала года инфляция составила 4,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к ноябрю 2019 года) инфляция ускорилась до 3,8% с 2,6% в октябре 2020 года.

Продукты питания в Украине за ноябрь 2020 года подорожали на 1,5%. Больше всего подорожали овощи - на 9,4%, яйца - на 6,4% и подсолнечное масло - на 6,3%. В то же время фрукты подешевели на 5,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - снизились на 2,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 8,0% (в том числе газ подорожал на 26,7%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,4%, здравоохранение - подорожало на 0,7%, транспорт подорожал на 0,9%, цены на связь выросли на 0,1%, на отдых и культуру выросли на 0,6%, образование подорожало на 0,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,3%.

Напомним, в ноябре Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по инфляции в Украине на 2020 год. НБУ прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,1%. В июле НБУ ожидал инфляцию на уровне 4,7%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем выросли на 1,0%. С начала года инфляция составила 2,7%.