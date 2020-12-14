Держстат назвав продукти, що найбільше подорожчали за останній місяць

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в листопаді 2020 року. Частина продуктів нового врожаю дорожчають, овочі дешевшають.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, за листопад цукор подорожчав на 7,7% до 19,7 гривень за кілограм, соняшникову олію на 6,9% до 40,1 гривень за літр, яйця - на 6,8% до 23,7 гривень за десяток, борошно на 6,0% до 12,3 гривень за кілограм.

Водночас капуста подешевшала на 12,0% до 5,1 гривень за кілограм, морква на 10,9% до 6,2 грн за кілограм, яблука на 6,6% до 18,2 гривень за кілограм, цибуля на 5,5% до 5,0 гривень за кілограм, буряк на 5,1% до 5,2 гривень за кілограм

За даними Держстату, за листопад сигарети преміум-класу подорожчали на 2,0% до 57,0 грн за пачку, ціни на горілку зросли на 0,2% до 92,7 грн за 0,5 літра. Пиво подешевшало на 1,1% до 17,5 грн за пляшку.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю на 69,2% до 13,5 грн за кг.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у листопаді 2020 року порівняно жовтнем зросли на 1,3%. З початку року інфляція склала 4,1%. У річному вимірі (до листопада 2019 року) інфляція прискорилася до 3,8%.

Нагадаємо, в жовтні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз по інфляції в Україні на 2020 рік. НБУ прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,1%. У липні НБУ очікував інфляцію на рівні 4,7%.