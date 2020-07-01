Госстат назвал количество украинцев за чертой бедности

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Доходы ниже фактического прожиточного минимума получают 23,1% украинцев

В 2019 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,4 млн (1,1%) граждан Украины. Размер минимума составлял 1902,1 гривен в месяц.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,9 млн (23,1%) граждан Украины. Размер минимума составлял 3660,9 гривен в месяц.

Следует отметить, что уровень бедности в последние годы существенно уменьшился. В 2018 году доходы ниже прожиточного минимума получали 10,6 млн (27,6%).

По данным Госстата, в 2019 году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.

Квинтильный коэффициент дифференциации доходов населения - соотношение минимального уровня доходов среди наиболее обеспеченных 20% населения к максимальному уровню доходов среди наименее обеспеченных 20% населения, ранжированного по показателю среднедушевых эквивалентных доходов. Квинтильный коэффициент фондов - соотношение суммарных доходов 20% наиболее и 20% наименее обеспеченного населения.

Напомним, реальные доходы украинцев (с учетом инфляции) в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 6,5%, что в 1,7 раза медленнее, чем в 2017 и 2018 годах (10,9%).

Как сообщало РБК-Украина, в июне НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев.

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Автор: Александр Белоус