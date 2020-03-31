Госстат назвал количество неформально работающих украинцев

Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в 2019 году в Украине составляла 3460,4 тыс. лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за последний год количество неформально занятых сократилась на 2,3% (в 2018 году - 3541,3 тысяч человек).

В 2019 году из числа неформально занятых работали по найму 1678,1 тыс. человек, не за наем - 1863,2 тыс. человек.

Как сообщало РБК-Украина, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в IV квартале 2019 года составило 16,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 16,4 млн человек. По данным статистического ведомства, количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло по 1,6 млн человек.

Напомним, по данным опроса Info Sapiens, среди украинцев, кто работал до карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, лишь 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось, а 10% потеряли работу из-за карантина.