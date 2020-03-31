Держстат назвав кількість неформально працюючих українців

Кількість неформально зайнятого населення віком 15-70 років у 2019 році в Україні становила 3460,4 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за останній рік кількість неформально зайнятих скоротилася на 2,3% (у 2018 році - 3541,3 тисяч осіб).

У 2019 році з числа неформально зайнятих працювали за наймом 1678,1 тис. осіб, не за найом - 1863,2 тис. осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в ІV кварталі 2019 року становила 16,5 млн осіб, а у віці 15-70 років - 16,4 млн осіб. За даними статистичного відомства, кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15-70 років складала по 1,6 млн осіб.

Нагадаємо, за даними опитування Info Sapiens, серед українців, хто працював до карантину, введеного через епідемію коронавірусу, лише 46% за березень отримають заробіток в повному обсязі, 34% - в меншому обсязі, ніж очікувалось до карантину, 10% втратили роботу через карантин.