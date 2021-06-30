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Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 15 тысяч гривен

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Украина, Среда 30 июня 2021 17:06
Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 15 тысяч гривен Фото: зарплату свыше 15 тысяч гривен получает каждый четвертый украинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы в марте 2021 года. Зарплату свыше 15 тысяч гривен насчитали для 25,1% работников.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6716,3 тысяч человек, что на 183,8 тысячи человек меньше, чем в декабре 2020 года (6900,1тысяч человек).

Среди них было начислено:

  • до минимальной 6000,00 грн - 16,2%,
  • от 6000,01 до 7000,00 грн - 17,3%
  • от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,7%,
  • от 8000,01 до 9000,00 грн - 6,4%,
  • от 9000,01 до 10000,00 грн - 5,8%,
  • от 10000,01 до 11000,00 грн - 5,2%,
  • от 11000,01 до 12000,00 грн - 4,7%,
  • от 12000,01 до 13000,00 грн - 4,4%,
  • от 13000,01 до 14000,00 грн - 3,8%,
  • от 14000,01 до 15000,00 грн - 3,4%,
  • от 15000,01 до 20000,00 грн - 11,7%,
  • от 15000,01 до 20000,00 грн - 5,5%,
  • более 25000,00 грн - 7,9%.

Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 15 тысяч гривен

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2021 года составила 13 499 гривен. Это на 44 гривны меньше, чем в апреле.

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