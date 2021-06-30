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Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 15 тисяч гривень

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Україна, Середа 30 червня 2021 17:06
Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 15 тисяч гривень Фото: зарплату понад 15 тисяч гривень отримує кожен четвертий українець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої заробітної плати у березні 2021 року. Зарплату понад 15 тисяч гривень нарахували для 25,1% працівників.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

Всього кількість штатних працівників на кінець місяця, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, становила 6716,3 тисяч осіб, що на 183,8 тисячі осіб менше, ніж у грудні 2020 року (6900,1 тисяч осіб).

Серед них було нараховано:

до мінімальної 6000,00 грн-16,2%,

  • від 6000,01 до 7000,00 грн - 17,3%
  • від 7000,01 до 8000,00 грн - 7,7%,
  • від 8000,01 до 9000,00 грн - 6,4%,
  • від 9000,01 до 10000,00 грн - 5,8%,
  • від 10000,01 до 11000,00 грн - 5,2%,
  • від 11000,01 до 12000,00 грн - 4,7%,
  • від 12000,01 до 13000,00 грн - 4,4%,
  • від 13000,01 до 14000,00 грн - 3,8%,
  • від 14000,01 до 15000,00 грн - 3,4%,
  • від 15000,01 до 20000,00 грн - 11,7%,
  • від 15000,01 до 20000,00 грн - 5,5%,
  • понад 25000,00 грн - 7,9%.

Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 15 тисяч гривень

Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України у травні 2021 року склала 13 499 гривень. Це на 44 гривні менше, ніж у квітні.

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