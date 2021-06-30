Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 15 тисяч гривень
Фото: зарплату понад 15 тисяч гривень отримує кожен четвертий українець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Державна служба статистики оприлюднила розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої заробітної плати у березні 2021 року. Зарплату понад 15 тисяч гривень нарахували для 25,1% працівників.
Всього кількість штатних працівників на кінець місяця, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, становила 6716,3 тисяч осіб, що на 183,8 тисячі осіб менше, ніж у грудні 2020 року (6900,1 тисяч осіб).
Серед них було нараховано:
до мінімальної 6000,00 грн-16,2%,
- від 6000,01 до 7000,00 грн - 17,3%
- від 7000,01 до 8000,00 грн - 7,7%,
- від 8000,01 до 9000,00 грн - 6,4%,
- від 9000,01 до 10000,00 грн - 5,8%,
- від 10000,01 до 11000,00 грн - 5,2%,
- від 11000,01 до 12000,00 грн - 4,7%,
- від 12000,01 до 13000,00 грн - 4,4%,
- від 13000,01 до 14000,00 грн - 3,8%,
- від 14000,01 до 15000,00 грн - 3,4%,
- від 15000,01 до 20000,00 грн - 11,7%,
- від 15000,01 до 20000,00 грн - 5,5%,
- понад 25000,00 грн - 7,9%.
Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України у травні 2021 року склала 13 499 гривень. Це на 44 гривні менше, ніж у квітні.