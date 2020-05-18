Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 20 тисяч гривень

Найбільш поширений розмір зарплати в Україні - від мінімальної до 6 тисяч
Державна служба статистики оприлюднила розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у березні 2020 року. Зарплату понад 20 тис. гривень нарахували для 10,3% працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
Заданими статичного відомства, найчастіше громадяни отримують зарплату від мінімальної 4723 грн до 6000 грн - 21,3% штатних працівників.
Усього кількість штатних працівників на кінець місяця, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, становила 7061,9 тис. осіб.
Серед них було нараховано:
Нагадаємо, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у березні 2020 року склала 11446 грн, що на 11,8% більше порівняно березнем 2019 року і на 5,5% більше порівняно з лютим поточного року.
Згідно з новим макропрогнозом уряду, затвердженим 29 березня, середня номінальна зарплата у 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн), безробіття зросте до 9,4% (прогнозувалося 8,1%).
Автор: Олександр Білоус