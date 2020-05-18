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Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 20 тисяч гривень

Новини » Економіка     18.05.2020 - 13:36
Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 20 тисяч гривень
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Найбільш поширений розмір зарплати в Україні - від мінімальної до 6 тисяч

Державна служба статистики оприлюднила розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у березні 2020 року. Зарплату понад 20 тис. гривень нарахували для 10,3% працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

Заданими статичного відомства, найчастіше громадяни отримують зарплату від мінімальної 4723 грн до 6000 грн - 21,3% штатних працівників.

Усього кількість штатних працівників на кінець місяця, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, становила 7061,9 тис. осіб.

Серед них було нараховано:

  • до 4723,00 грн - 9,6%,
  • від 4723,01 до 6000,00 грн - 21,3%,
  • від 6000,01 до 6500,00 грн - 6,2%,
  • від 6500,01 до 7000,00 грн - 5,7%,
  • від 7000,01 до 8000,00 грн - 7,8%,
  • від 8000,01 до 10000,00 грн - 11,0%,
  • від 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,
  • від 12000,01 до 15000,00 грн - 9,9%,
  • від 15000,01 до 20000,00 грн - 8,5%,
  • від 20000,01 до 25000,00 грн - 4,3%,
  • понад 25000,00 грн - 6,0%,

Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 20 тисяч гривень

Нагадаємо, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у березні 2020 року склала 11446 грн, що на 11,8% більше порівняно березнем 2019 року і на 5,5% більше порівняно з лютим поточного року.

Згідно з новим макропрогнозом уряду, затвердженим 29 березня, середня номінальна зарплата у 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн), безробіття зросте до 9,4% (прогнозувалося 8,1%).

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України зарплатаДержавна служба статистикидоходы
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