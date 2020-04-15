Госстат назвал долю импортных продуктов и товаров в продаже

В 2019 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, составляла 52,4%, в то время как в 2018 году - 53,2%, в 2017 году - 52,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, доля местных продовольственных составляет 80,0%, доля непродовольственных товаров - 32,0%.

Среди продовольственных товаров яйца местного производства составляют 99,1% от продаж, мясо - 97,1%, масло сливочное - 96,4%, молоко - 95,5%.

В то же время местные фрукты и овощи, свежие занимают 46,2% рынка.

Среди непродовольственных товаров самый незначительный процент занимают отечественные компьютеры - 3,1%, автомобили - 2,3%, мобильные телефоны - 0,1%.

По данным Госстата, объем розничного товарооборота в 2019 году составил 793,5 млрд грн, в том числе продовольственных товаров 336,6 млрд грн (42,4%), непродовольственных - 456,9 млрд грн (57,6%).

Отметим, физический объем оборота розничной торговли в Украине в 2019 году вырос на 10,5%, в то время как в 2018 году был зафиксирован рост на 6,2%.

Напомним, данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в III квартале 2019 года показывают, что в среднем одно домохозяйство тратит на питание 4070,71 грн в месяц. Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты - 23,1% или 941 грн в месяц.