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Торговля в Украине ускорила рост

Новости » Экономика     21.01.2020 - 18:29
Торговля в Украине ускорила рост
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Высокий потребительский спрос привел к стремительному росту розничной торговли

Физический объем оборота розничной торговли в Украине в 2019 году вырос на 10,5%, в то время как в 2018 году был зафиксирован рост на 6,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Торговля в Украине ускорила рост

По данным статистического ведомства, в декабре 2019 года против декабря 2018 года объем физического объема оборота розничной торговли увеличился на 12,5% по сравнению с ноябрем 2019 года на 18,7%.

Среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли в 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдался в Киевской (на 20,0%), Винницкой (на 18,6%), Тернопольской (на 17,5%) и Луганской (на 16,0%) областях.

Отметим, что потребительские цены в Украине в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем снизились на 0,2%. По данным Государственной службы статистики, за год (декабрь к декабрю) инфляция составила 4,1%.

Как сообщало РБК-Украина, предприятиями розничной торговли в 2018 году было продано продовольственных товаров на 289,7 млрд грн.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, в 2018 году среди всех товаров доля отечественной продукции составляла 53,2%, среди продовольственных товаров - 81,4%, среди непродовольственных товаров - 31,7%.

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Новости Украины торговляГосударственная служба статистики
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