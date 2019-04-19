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Держстат назвав частку імпортних і вітчизняних товарів у продажу

Новини » Економіка    19.04.2019 - 11:18
Держстат назвав частку імпортних і вітчизняних товарів у продажу
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Половина товарів у продажу - імпортні

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо частки продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, у 2018 році серед усіх товарів частка вітчизняної продукції становить 53,2%, серед продовольчих товарів - 81,4%, серед непродовольчих товарів - 31,7%.

Серед продовольчих товарів найбільшу частку у продажу займають яйця вітчизняного виробництва (99,2%) і вироби хлібобулочні (97,4%), найменшу - свіжі плоди, ягоди, виноград, горіхи 36,5%.

Держстат назвав частку імпортних і вітчизняних товарів у продажу

Крім того, горілка та вироби лікеро-горілчані вітчизняного виробництва займають 67,9% у продажу.

Держстат назвав частку імпортних і вітчизняних товарів у продажу

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, морква - на 77%, картопля - на 33%.

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